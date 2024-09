So lange dauert es, sich von einem Burn-out zu erholen

Beeinträchtigungen bis in die Nacht möglich Massive Störung bei Frankfurt – Bahnverkehr läuft wieder an Von t-online , lma Aktualisiert am 07.09.2024 - 17:15 Uhr

Das deutsche Bahnnetz war am Samstag von massiven Störungen betroffen – wohl vorwiegend in der Mitte des Landes. Am Nachmittag gab die Deutsche Bahn Entwarnung.

Auf vielen Bahnverbindungen kam es am Samstag zu schweren Beeinträchtigungen. Grund dafür war eine Störung des GSM-R-Funksystems der Bahn, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn t-online bestätigte. Am späten Nachmittag meldete die Bahn schließlich Entwarnung: Die Störung sei behoben, der Bahnverkehr in der Mitte Deutschlands sei wieder angelaufen. Es könne jedoch bis zum Betriebsschluss zu Beeinträchtigungen kommen.

Züge dürften nicht fahren, wenn dieser Funk ausfällt, schreibt die "Hessenschau". Der Ausfall betraf in erster Linie den Großraum Frankfurt am Main. Die Bahn gab an, dass auch alle Verbindungen betroffen gewesen seien, die durch die Mitte Deutschlands verlaufen.

Gesamte Regional- und S-Bahnverkehr im Rhein-Main-Gebiet betroffen

"Bundesweite Störung: Zugverkehr auf allen Linien eingestellt", zitierte der Hessische Rundfunk die Anzeige einer Infotafel im Hauptbahnhof Frankfurt am Main. Dass der gesamte Zugverkehr in Deutschland eingestellt sei, verneinte die Sprecherin auf Anfrage am Mittag.