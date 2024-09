Videotranskript lesen

Im Plenarsaal brach Gelächter aus: Friedrich Merz amüsierte die Abgeordneten nach einem Einwurf von Saskia Esken.

Zunächst kritisierte der CDU-Vorsitzende die Ampelregierung, die er dafür verantwortlich macht, dass die deutsche Wirtschaft in einer strukturellen Wachstumsschwäche stecke.

Unter ihrer Führung habe Deutschland rund 300.000 Jobs in der Industrie verloren:

“Bevor wir uns über weitere Zuwanderung in den Arbeitsmarkt unterhalten und unterhalten müssen, lassen Sie uns doch mal darüber sprechen, woran es eigentlich liegt, warum so viele Fachkräfte das Land verlassen. Und das hat auch etwas mit der Politik Ihrer Bundesregierung zu tun.”

Doch plötzlich rief SPD-Vorsitzende Esken dazwischen:

“Weil die Leute Angst haben.”

“Ach, Frau Esken. Vielen Dank für Ihren Zwischenruf und ich wünsche mir viele weitere Fernsehauftritte von Ihnen. Wenn Sie so weitermachen, schlage ich Sie bald als Ehrenmitglied der CDU vor. Machen Sie so weiter mit Ihren Zwischenrufen und Ihren öffentlichen Auftritten.”

Esken war zuletzt wegen ihrer Talkshow-Aussagen in die Kritik geraten.

Nach dem Messerangriff von Solingen, bei dem drei Menschen starben, sagte sie bei “Caren Miosga”, dass man daraus nicht viel lernen könne.

Die SPD-Landesvizechefin Brandenburgs, Katrin Lange, forderte daraufhin ein Talkshow-Verbot für Esken – sie reagierte darauf verärgert.