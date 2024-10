Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen einen vor vier Monaten unter Extremismusverdacht festgenommenen Iraker erhoben. Mahmoud A. werden die Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung im Ausland und die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen, teilte die Ermittlungsbehörde am Dienstag in Karlsruhe mit. Er soll in Deutschland einen Sprengstoffanschlag geplant haben. Die Anklage wurde zum Oberlandesgericht Stuttgart erhoben.

Den Ermittlungen zufolge soll sich A. als Heranwachsender im Mai 2016 der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) angeschlossen haben. In der Folge soll er bis Oktober 2017 für den IS im Irak gekämpft und sich dann bis 2022 in der Türkei für den IS betätigt haben. Im Oktober 2022 soll er nach Deutschland gereist sein, wo er ab Januar dieses Jahres einen Sprengstoffanschlag geplant haben soll.