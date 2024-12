Scholz will kein Vizekanzler unter Merz werden

Aktualisiert am 12.12.2024 - 13:57 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Was macht Kanzler Scholz, wenn er die Wahl verliert? Eines jedenfalls sicher nicht.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will bei einer Wahlniederlage am 23. Februar nicht Vizekanzler unter einem Regierungschef Friedrich Merz (CDU) werden. "Das würde ich nicht", sagte er in einem Interview von Deutschlandfunk Kultur auf eine entsprechende Frage. "Aber ich kämpfe ja sowieso darum, dass ich erneut Kanzler sein kann", fügte er noch hinzu.