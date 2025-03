Von deutlich größeren Dimensionen geht Friedrich Heinemann aus, Leiter des Forschungsbereichs Unternehmensbesteuerung und Öffentliche Finanzwirtschaft am ZEW Mannheim. Er prognostiziert, "schon 2034 wird die Schulden-BIP-Quote dann 100 Prozent erreichen" und Deutschland könnte sich "zu den Hochschuldenstaaten der EU gesellen". In dem Fall dürfte das BIP aber in den kommenden zehn Jahren nicht steigen.