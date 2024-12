Haseloff geht nach Anschlag von Einzeltäter aus

Aktualisiert am 20.12.2024 - 22:17 Uhr

Einsatzkräfte von Rettungsdiensten, Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg. (Quelle: Heiko Rebsch/dpa/dpa-bilder)

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) geht nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg nach jetzigem Stand von einem Einzeltäter aus. Der Mann sei gefasst, sagte Haseloff am Abend in Magdeburg.