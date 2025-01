Im November veröffentlicht "Sensationell": So oft verkauften sich Merkels Memoiren bereits

Im November erschienen die Memoiren von Angela Merkel. Seitdem hat sich das Werk mehr als eine halbe Million Mal verkauft. Und noch immer sind die Verkaufszahlen hoch.

Die im November veröffentlichten Memoiren von Altkanzlerin Angela Merkel haben sich zu einem Kassenschlager entwickelt. Die Verlegerin Kerstin Gleba von Kiepenheuer & Witsch (KiWi) sagte im Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", dass bis Weihnachten 600.000 Exemplare des Buchs "Freiheit" verkauft worden seien. "Das ist wirklich phänomenal", so Gleba. Auch in diesem Jahr würden weiterhin rund 12.000 Exemplare wöchentlich verkauft, "was sensationell ist".

Gleba nannte zudem Verkaufszahlen für das Ausland, wo sie von "gigantischen Erfolgen" spricht. "In den USA wurden in den ersten Wochen 25.000 Exemplare verkauft und in England 40.000. In den Niederlanden war das Buch mit 25.000 verkauften Exemplaren auf Platz eins der Bestsellerliste. Auch in Italien und allen skandinavischen Ländern stand es auf den Bestsellerlisten", so die Verlegerin.

Rund ein Drittel der Leser sei unter 40 Jahre alt, sagte Gleba. Sie erklärte das auch mit einem Interview, das Merkel der Moderatorin Hazel Brugger auf der Plattform YouTube gegeben hat. Das gut einstündige Video hatte einen Monat nach der Veröffentlichung rund 1,5 Millionen Aufrufe.

Die Verlegerin sprach zudem darüber, wie KiWi den Zuschlag für die Veröffentlichung von Merkels Memoiren bekommen hat. Alles sei auf ein Porträt von Beate Baumann, Merkels langjähriger Vertrauter, Büroleiterin und letztlich Mitautorin, im Dezember 2021 im "Spiegel" zurückgegangen. Baumann hatte darin erklärt, mit Merkel an einem Buch zu schreiben. Gleba habe ihr und Merkel daraufhin einen Brief geschrieben. Infolgedessen habe es Gespräche gegeben.