"Nationaler Notstand" Trump kündigt Militär an Grenze zu Mexiko an

Von t-online , jse Aktualisiert am 20.01.2025 - 18:45 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Im Livestream: Verfolgen Sie hier die Amtseinführung von Donald Trump. (Quelle: Glomex)

In seiner Antrittsrede kündigt Donald Trump ein hartes Vorgehen gegen illegale Einwanderer an. An die Grenze will er das Militär schicken.

Donald Trump hat in seiner Antrittsrede einen nationalen Notstand an der US-Grenze zu Mexiko ausgerufen. Er werde das Militär an die Grenze entsenden und illegale Einwanderer aus dem Land bringen.

"Alle illegalen Grenzübertritte werden gestoppt", sagt Trump in seiner Rede zur Amtsübernahme. Dazu werde er weitere Streitkräfte in die Region entsenden. Er werde die "Bleibt-in-Mexiko"-Politik wieder einführen und "Millionen und Abermillionen" irregulärer Migranten abschieben.