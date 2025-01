Immer mehr Kinder sind mehr als 35 Wochenstunden in der Kita

Lange Betreuungszeiten in Kindertageseinrichtungen werden in Deutschland immer häufiger. Die Zahl der Kinder mit einer vertraglich vereinbarten Betreuungszeit von mehr als 35 Stunden in der Woche nahm von 2014 bis 2024 um 30 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Knapp zwei Drittel (64 Prozent) dieser Kinder hatten sogar eine festgelegte Betreuungszeit von mehr als 45 Wochenstunden.

Auch die Zahl von Kindern mit kürzeren Betreuungszeiten stieg an: Demnach gab es 2024 rund 25 Prozent mehr Kinder mit einer Betreuungszeit von 25 bis 35 Stunden pro Woche als noch 2014. Einen Rückgang gab es hingegen bei Kindern mit einer kürzeren Betreuungszeit von bis zu 25 Stunden in der Woche. Deren Zahl nahm von 2014 bis 2024 um 8 Prozent ab.

Mehr Personal, doch Engpässe bleiben

Mit der Zahl der Kinder steigt auch der Personalbedarf in Kindertagesstätten. Die Zahl der pädagogisch tätigen Menschen in Kitas stieg deshalb in den vergangenen zehn Jahren. Rund 724.000 Betreuungskräfte arbeiteten 2024 in Kindertageseinrichtungen, im Jahr 2014 waren es noch gut 494.000. Innerhalb von zehn Jahren stieg die Zahl somit um 46 Prozent.