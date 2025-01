Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Mit der Ankündigung, diese Woche über Anträge für eine restriktive Migrationspolitik im Bundestag abstimmen zu lassen, hat Friedrich Merz den Stehblues dieses Wahlkampfes beendet. Sein riskantes Kalkül könnte aufgehen.

Weimar klopft an die Tür! Die Brandmauer ist geschleift! Der impulsgesteuerte Merz ist des Wahnsinns fette Beute! Trumpismus jetzt auch in Deutschland! Man kann nach dem überraschenden Move des Friedrich Merz festhalten: Die Reflexe des politisch-publizistischen Betriebs sind intakt. Doktor Merz klopfte mit dem Hämmerchen auf die Patellasehne und der Unterschenkel schlug verlässlich aus. Nur, wie das so ist bei Reflexen: Sie haben nichts mit Reflexion zu tun. Sie kommen aus dem Rückenmark, nicht aus dem Hirn. Und deshalb möge mit etwas Abstand und nach dem Abklingen der Knieausschläge eine andere Sicht auf die Dinge erlaubt sein. Diese Kolumne heißt Einspruch. Er wird hiermit erhoben.

Die Aktion "Grenzen endlich dicht" des Kanzlerkandidaten Friedrich Merz birgt hohe Risiken. Jawohl. Es gibt respektable Einwände gegen sie. Aber unterm Strich und in Abwägung aller Für und Wider ist sie vollkommen richtig. Taktisch. Und in der Sache.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Christoph Schwennicke ist Politikchef von t-online. Seit fast 30 Jahren beobachtet und analysiert er das politische Geschehen in Berlin, zuvor in Bonn. Für die "Süddeutsche Zeitung", den "Spiegel" und das Politmagazin "Cicero", dessen Chefredakteur und Verleger er über viele Jahre war. Bei t-online erscheint jede Woche seine Kolumne "Einspruch!"

Warum ist das so? Es gibt seit geraumer Zeit eine klare Mehrheit in der Bevölkerung, diesen Schritt endlich zu tun. Die seit zehn Jahren währende illegale Migration endlich zu unterbinden. Zuletzt hat Innenministerin Nancy Faeser bejubelt, dass die Zahl der Asylgesuche im vergangenen Jahr von 300.000 auf etwa 200.000 heruntergegangen ist. Das sind tatsächlich 100.000 weniger als im Vorjahr. Aber eben noch einmal 200.000 on top auf die schon etwa 2,6 Millionen Migranten (die rund eine Million ukrainischer Kriegsflüchtlinge nicht einberechnet). So ist die Rechnung redlich. Und sie führt dazu, dass die Kommunen, die schon längst am Anschlag sind, noch mal einen großen Rucksack obendrauf aufgeladen bekommen haben. Es ist nicht ein Drittel weniger. Sondern noch mal fünf Prozent obendrauf. So geht die Rechnung richtig.

Das war nie zu schaffen

Was da seit zehn Jahren versucht wurde, war nie zu schaffen. Und ist es jetzt endgültig nicht mehr. Infrastrukturell, finanziell, gesellschaftlich. Diese Erkenntnis und die damit einhergehende gesellschaftliche Mehrheit für ein Ende des bis heute wirksamen Merkel'schen Magnetismus in der Migration hat aber kein handlungsfähiges Abbild in der Einrichtung, in dem sich das widerspiegeln müsste: dem Bundestag. Weil aus sehr guten Gründen alle demokratischen Parteien eine Zusammenarbeit, eine Koalition mit der AfD ausschließen. Dieser Umstand führt zu immer mehr Ohnmachtsgefühlen. Und zu einem immer weiter währenden Zulauf für die partiell und inzwischen vermutlich mehrheitlich rechtsextreme Partei.

Diesen Teufelskreis wollen jetzt die Union, Friedrich Merz und Markus Söder durchschlagen. Indem sie die parlamentarische Abwesenheit einer Regierungsmehrheit nutzen, Gesetze auf den Weg zu bringen, die zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt eine tatsächliche Aussicht darauf haben, die illegale Migration in dieser Dimension zu beenden.

Merz erinnert an den letzten mutigen Kanzler

Für dieses Ziel ist Merz bereit, ins Risiko zu gehen. All die Vorwürfe und Kritik auf sich zu nehmen, die sich in den ersten Sätzen dieses Textes spiegeln. Und in der Sache gegen das, was seinen Fünf-Punkte-Plan umfasst:

1. Umfassende und dauerhafte Grenzkontrollen an allen deutschen Staatsgrenzen. Personen ohne gültige Einreisedokumente oder ohne Anspruch auf europäische Freizügigkeit sollen zurückgewiesen werden.

2. Die Bundespolizei soll das Recht erhalten, Haftbefehle für Personen zu beantragen, die ohne gültige Papiere an der Grenze oder an Flughäfen aufgegriffen werden.

3. Personen, die zur Ausreise verpflichtet sind und aufgegriffen werden, sollen nicht mehr auf freien Fuß gesetzt werden. Stattdessen sollen die Kapazitäten für Abschiebehaft erhöht werden, um ihre Inhaftierung bis zur Abschiebung sicherzustellen.

4. Der Bund soll durch die Bundespolizei einen eigenen Beitrag zu Abschiebungen leisten, um die Länder bei dieser Aufgabe zu unterstützen.

5. Das Aufenthaltsrecht soll geändert werden, damit ausreisepflichtige Straftäter und Gefährder in unbefristeten Ausreisegewahrsam genommen werden können, bis sie entweder freiwillig ausreisen oder zwangsweise abgeschoben werden können.