Gedenktag zur Auschwitz-Befreiung Sollten KZ-Besuche Pflicht werden? Umfrage zeigt klares Ergebnis

Früheres Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau: Zum 80. Mal wird dort der Befreiung 1945 gedacht. (Quelle: Oded Balilty/AP/dpa)

Die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz jährt sich zum 80. Mal. Viele junge Menschen können aber nichts mehr mit dem Begriff "Holocaust" anfangen. Sollten Besuche der Gedenkstätten daher verpflichtend werden?

Mehr als jeder zehnte junge Erwachsene in Deutschland hat einer jüngsten Umfrage zufolge noch nie etwas von den Begriffen Holocaust oder Shoah gehört. In Deutschland sagten dies auf eine entsprechende Frage zwölf Prozent der befragten 18- bis 29-Jährigen. In Österreich waren es 14, in Rumänien 15, in Frankreich sogar 46 Prozent der jungen Leute.

Die Umfrage hat die Jewish Claims Conference mit jeweils 1.000 Befragten in acht Ländern in Auftrag gegeben, unter anderem in Deutschland, Frankreich, Österreich oder Großbritannien.

In all diesen Ländern gibt es laut der Befragung einen erheblichen Anteil von jungen Leuten, die nicht wissen, dass bis zu sechs Millionen Juden während der NS-Zeit getötet wurden. In Deutschland liegt der Anteil bei den 18- bis 29-Jährigen bei 40 Prozent.

Eindeutiges Ergebnis bei Umfrage

Das Meinungsforschungsinstitut Civey hat daher nun für t-online gefragt: Sollten die Besuche von Konzentrationslagern zur Aufklärung über den Holocaust für deutsche Schulklassen Ihrer Meinung nach eher verpflichtend oder eher freiwillig sein?

Das Ergebnis ist recht eindeutig. Die Mehrheit der Befragten (59 Prozent) will einen Besuch in einer NS-Gedenkstätte verpflichtend (43 Prozent) oder eher verpflichtend sehen (16 Prozent). 34 Prozent plädieren für einen freiwilligen Besuch, davon haben 23 Prozent der Befragten mit "eindeutig freiwillig" gestimmt. 7 Prozent der Befragten sind derweil unentschlossen.

Der Begriff Holocaust (oder auch Shoah) beschreibt die systematische Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch die deutschen Nationalsozialisten und deren Unterstützer zwischen 1933 und 1945.

Nach aktuellem Forschungsstand – beschrieben auf der Webseite der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem – wurden bis zu sechs Millionen Juden getötet, davon etwa eine Million im Vernichtungslager Auschwitz. Dieses wurde vor genau 80 Jahren, am 27. Januar 1945, befreit.