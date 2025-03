Das US-amerikanische Institut Atlantic Council hat 357 Experten der internationalen Politik von seinem "Scowcroft Center for Strategy and Security" befragen lassen, wie die Welt in zehn Jahren aussehen könnte. Das Ergebnis des "Global Foresight 2025" ist niederschmetternd: So sehen 40 Prozent der Experten es als gegeben an, dass es in den nächsten zehn Jahren zu einem Weltkrieg kommen wird.