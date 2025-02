Videotranskript lesen

Eine spektakuläre Lichterscheinung versetzte die Deutschen in der Nacht auf Mittwoch in Staunen.

Bei der ungewöhnlichen Lichterscheinung handelte es sich um verglühende Raketenteile.

Ein Teil der “Falcon 9”-Rakete des Weltraumunternehmens SpaceX von Elon Musk sei unkontrolliert wieder in die Atmosphäre eingetreten.

Das teilte ein Sprecher des Weltraumkommandos der Bundeswehr mit.

In weiten Teilen Deutschlands war das Ereignis zu beobachten. Anwohner filmten das Spektakel.

Es gebe keine Erkenntnisse, dass Trümmerteile auf Deutschland gefallen sein könnten.

Wegen der Lichterscheinung hatten zahlreiche Bürger die Polizei angerufen.

Eine genaue Flugroute der Teile gab es nicht.