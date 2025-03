Aktualisiert am 25.03.2025 - 10:18 Uhr

Aktualisiert am 25.03.2025 - 10:18 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Knapp einen Monat nach der Bundestagswahl konstituiert sich am Dienstag der neue Bundestag. Neben vielen bekannten Gesichtern ziehen auch einige neue und prominente Vertreter für ihre Parteien in den Bundestag ein.

Olaf Scholz (SPD) zieht als direkt gewählter Abgeordneter in den Bundestag ein. Das teilte die Bundeswahlleiterin mit. Scholz hatte im Wahlkreis in Potsdam die meisten Erststimmen gewonnen – wenn auch knapp. Scholz hatte angekündigt, im Fall eines gewonnenen Direktmandats die gesamte Legislaturperiode im Bundestag zu bleiben, auch wenn er nicht Kanzler bleibt.

Auch der Noch-Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wird dem Bundestag erhalten bleiben. Im Wahlkreis Leverkusen – Köln IV holte Lauterbach die meisten Stimmen und zieht damit erneut in den Bundestag ein.

Dass Verteidigungsminister Boris Pistorius Teil der neuen Bundesregierung sein wird, gilt als ausgemachte Sache. Doch auch wenn der 65-Jährige nicht mit einem neuen Ministerposten bedacht werden sollte, ist die berufliche Zukunft des SPD-Manns für die nächsten vier Jahre gesichert. Denn Pistorius gewann seinen Wahlkreis in Hannover deutlich und zieht so zum ersten Mal als Abgeordneter in den Bundestag ein.