Schwarz-rote Sondierer auf Jamaika-Spuren

In einer Pause kommen Verhandler von Union und SPD auf eine Terrasse an der Spree. (Quelle: Michael Kappeler/dpa/dpa-bilder)

In den Gesprächen über die Bildung einer Bundesregierung geht es hart zur Sache, aber zwischendurch wird auch mal frische Luft geschnappt. Die Szenen erinnern etwas an eine frühere Verhandlungsrunde.

An langen Verhandlungstagen müssen auch einmal Pausen sein, das gilt genauso in den Sondierungen für eine neue Koalition in Berlin. Bei den Beratungen im Jakob-Kaiser-Haus des Bundestags kamen Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Union und SPD dafür zwischendurch heraus auf eine Terrasse in der fünften Etage des Bürogebäudes direkt an der Spree und gönnten sich - auch in gemischter schwarz-roter Formation - etwas Berliner Frühlingssonne.