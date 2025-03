Gespräche für öffentlichen Dienst ziehen sich

Die Tarifgespräche für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen in Potsdam ziehen sich in die Länge. Einige Teilnehmer sahen bei der möglicherweise entscheidenden Verhandlungsrunde am Sonntag etwas Bewegung, wie die Deutsche Presse-Agentur am Rande erfuhr. Eine Prognose zu den Einigungschancen wollte aber vorerst niemand abgeben.