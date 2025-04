Rot-Grün in Hamburg kann weiterregieren

SPD und Grüne können in Hamburg in ihre dritte gemeinsame Regierungszeit seit 2015 gehen. Nach den Sozialdemokraten haben nun auch die Grünen dem Koalitionsvertrag zugestimmt.

Die rot-grüne Koalition in Hamburg kann weiterregieren. Nach der SPD haben auch die Grünen dem 148 Seiten langen Regierungsprogramm zugestimmt. Die Abstimmung der rund 350 anwesenden Grünen bei der Sonder-Mitgliederversammlung ergab eine überwältigende Mehrheit. Es gab rund zwei Dutzend Gegenstimmen. Ein SPD-Parteitag hatte am vergangenen Samstag dem Koalitionsvertrag zugestimmt.

Damit kann der Koalitionsvertrag wie geplant am Dienstagnachmittag offiziell unterzeichnet werden. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) will sich dann am 7. Mai in der Hamburgischen Bürgerschaft zur Wiederwahl stellen.