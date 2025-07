Terrorverdächtiger nach Razzia in Untersuchungshaft

Durchsuchungen in NRW

Aktualisiert am 09.07.2025 - 16:50 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Bei einer Anti-Terror-Razzia in Essen ist ein 27-Jähriger festgenommen worden. (Quelle: Markus Gayk/dpa/dpa-bilder)

Am frühen Morgen nehmen Spezialkräfte der Polizei einen 27 Jahre alten Mann in Essen fest. Es geht um den Verdacht des Betrugs zur Finanzierung eines islamistischen Terroranschlags.

Eine Spezialeinheit der Polizei hat in Essen einen 27-jährigen Terrorverdächtigen gefasst. Der Mann steht im Verdacht, gemeinsam mit anderen Betrügereien begangen zu haben, um Geld für einen islamistisch motivierten Terroranschlag zu beschaffen. Inzwischen sitzt er in Untersuchungshaft. Ein Richter habe ihm den Haftbefehl verkündet und in Vollzug gesetzt, sagte Oberstaatsanwältin Alexandra Wiese der Deutschen Presse-Agentur. Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf hatte den Haftbefehl erwirkt.