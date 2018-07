Zahlreiche Verletzte in Lübeck – Fahrgäste überwältigen Täter

In Lübeck hat ein Mann mehrere Menschen in einem Bus angegriffen und verletzt. Polizei und Rettungskräfte sind im Großeinsatz. Die Fahrgäste überwältigten den Täter.

Bei einer Gewalttat in einem Bus im Lübecker Stadtteil Kücknitz sind laut Polizei acht Personen verletzt worden. Ein Mann attackierte mehrere Insassen mit einem Messer. Laut Staatsanwaltschaft überwältigten die Fahrgäste den Täter. Es soll sich um einen jüngeren Mann handeln, dessen Identität noch nicht feststehe. Er befindet sich in Polizeigewahrsam.

Oberstaatsanwältin Ulla Hingst sagte: "Nichts ist auszuschließen, auch kein terroristischer Hintergrund." Die "Lübecker Nachrichten" berichten, dass der Täter einen qualmenden Rucksack zurückgelassen haben soll. Der Kampfmittelräumdienst untersuche einen "verdächtigen Rucksack", heißt es von der Staatsanwaltschaft.

Rettungskräfte in Lübeck: Helfer versorgen nach der Attacke in einem Bus eine Verletzte. (Quelle: TNN/dpa)



Eine Polizeisprecherin sagte, nach bisherigen Erkenntnissen hätten drei der Opfer mittelschwere und fünf weitere leichte Verletzungen erlitten. Ein Sprecher hatte zuvor gesagt, es habe definitiv keine Toten gegeben. Die Polizei hat den Tatort großräumig abgesperrt.

Es hat in #lübeck #kücknitz einen Vorfall in einem Linienbus gegeben. Dabei wurden Menschen verletzt. Es wurde niemand getötet. Der Täter konnte überwältigt werden und befindet sich in Polizeigewahrsam. Wir sind weiterhin vor Ort und berichten auch hier weiter.