Ist Halle-Attentäter nur eingeschränkt schuldfähig?

23.10.2019, 11:14 Uhr | ds , dpa

Zwei Menschen hat der Attentäter von Halle bei seinem Anschlag ermordet. Doch ist Stephan B. überhaupt schuldfähig? Das soll nun ein Gutachten klären.

Der Generalbundesanwalt will über Stephan B, den Attentäter von Halle, ein psychologisches Gutachten erstellen lassen. Das berichten "WDR", "NDR" und "Süddeutsche Zeitung". Darin soll geprüft werden, ob eine eingeschränkte Schuldfähigkeit aufgrund einer psychischen Erkrankung bei dem 27-Jährigen vorliegt.

Die Ermittler konnten zu Beginn der Woche auch erstmal die Mutter des Täter vernehmen. B. wohnte bei ihr, die Ermittler erhoffen sich so Hinweise auf seine Radikalisierung. Zuvor soll die Frau unter Schock gestanden haben und nicht vernehmungsfähig gewesen sein.







Am 9. Oktober hatte B. schwer bewaffnet versucht, in die Synagoge in Halle einzudringen. Als sein Plan misslang, erschoss er auf der Straße eine 40 Jahre alte Frau und kurz darauf den 20-Jährigen in einem Döner-Imbiss. Der 27-Jährige Täter ist in Untersuchungshaft und gibt ein rechtsextremistisches, antisemitisches Motiv zu.