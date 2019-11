Kundgebung gegen Journalisten

Gerichte kippen Verbot von NPD-Demo – Polizei protestiert

22.11.2019, 22:35 Uhr | AFP , dpa , jp , dru

Die Polizei in Hannover hatte eine für diesen Samstag geplante NPD-Demo verboten, weil sie eine "Gefährdung der Pressefreiheit" sah. Ein Gericht hob dieses Verbot wieder auf. Die Polizei legte Beschwerde ein.

Die NPD darf auch nach Auffassung des Oberverwaltungsgerichtes in Lüneburg am Samstag in Hannover demonstrieren. Damit bestätigten die Richter die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Hannover. Dieses sei zutreffend davon ausgegangen, dass die von der Polizeidirektion angeführten Gründe ein vollständiges Verbot der Versammlung nicht rechtfertigten, teilte das Oberverwaltungsgericht am Freitagabend mit (Az.: 11 ME 376/19).

Zuvor hatte das Verwaltungsgericht Hannover in erster Instanz einem Eilantrag der NPD stattgegeben. Anders als von der Polizei angeführt, sei keine "unmittelbare Gefährdung der Pressefreiheit" erkennbar, hieß es zur Begründung. Dagegen hatte die Polizeidirektion am Nachmittag Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Lüneburg eingelegt. Nach der Ablehnung der Beschwerde bleibt der Polizeidirektion noch, das Bundesverfassungsgericht anzurufen.

Nachdem das Verwaltungsgericht #Hannover den Eilantrag der NPD gegen das von der Polizeidirektion Hannover verfügte Verbot stattgegeben hat, legt die Behörde nun Beschwerde gegen den Beschluss bei dem Nds. Oberverwaltungsgericht in #Lüneburg ein.

NPD will gegen einzelne Journalisten demonstrieren

Anhänger der NPD wollen am Samstag in der Innenstadt von Hannover demonstrieren. Im Fokus soll dabei der Protest gegen Journalisten stehen, die schwerpunktmäßig über das rechtsextreme Milieu in Deutschland schreiben. Im Demonstrationsaufruf auf ihrer Internetseite führt die NPD Niedersachsen dazu zehn Journalisten namentlich auf.

Laut Polizei waren durch "öffentliche Quellen" Tatsachen bekannt geworden, die "eine unmittelbare Gefährdung für die öffentliche Sicherheit" durch die Versammlung der NPD belegten. Dieser Argumentation folgte das Gericht in erster Instanz nicht.





Die geplante Kundgebung gefährde Grundrechtsgarantien wie die Pressefreiheit nicht direkt, sondern nur "mittelbar" durch einen einschüchternden Kontext, in den sie gestellt werde, hieß es zur Begründung. Dies rechtfertige allerdings kein Komplettverbot.