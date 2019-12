Historischer Besuch in Auschwitz

Merkel auf den Spuren von Kohl und Schmidt

06.12.2019, 11:36 Uhr | law, TiK, t-online.de

Unter dem Eingangstor mit dem zynisch-menschenverachtenden Satz: Bundeskanzlerin Angela Merkel in der KZ-Gedenkstätte Auschwitz mit dem Direktor der Gedänkstätte, Piotr Cywinski (links), und Polens Premierminister Mateusz Morawiecki (2. von rechts). (Quelle: Markus Schreiber/AP/dpa)

Es ist das erste Mal in ihrer 14-jährigen Amtszeit: Angela Merkel besucht die KZ-Gedenkstätte Auschwitz. Die Bundeskanzlerin erwarten bewegende Momente.

Angela Merkel besucht die KZ-Gedenkstätte auf Einladung der Stiftung Auschwitz-Birkenau, die ihr zehnjähriges Bestehen feiert und sich für den Erhalt der Gedenkstätte auf dem Gelände des ehemaligen Lagers einsetzt. Zu Beginn ihres Besuchs stand das Krematorium im Stammlager Auschwitz 1 auf dem Programm. Merkel wurde vom polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki und dem Direktor der Gedenkstätte und Präsidenten der Stiftung Auschwitz-Birkenau, Piotr Cywinski, empfangen.



Kanzlerin #Merkel durchschreitet das „Tor des Todes“ mit der so zynischen Inschrift „Arbeit macht frei“ am Eingang des KZ #Auschwitz. Neben ihr rechts Polens Premier Morawiecki. pic.twitter.com/kuDmwY1Mgr — Christoph Strack (@Strack_C) December 6, 2019

Die Kanzlerin bringt Geld für die Stiftung mit: Angesichts der historischen deutschen Verantwortung wollen Bund und Länder für die Erhaltung der Gedenkstätte insgesamt 60 Millionen Euro zur Verfügung stellen.

Auschwitz-Birkenau war im Zweiten Weltkrieg im damals von Hitler-Deutschland besetzten Polen das größte NS-Vernichtungslager. Etwa 1,1 Millionen Menschen wurden dort ermordet, die meisten von ihnen waren Juden. Auf Merkels Besuchsprogramm steht auch die Besichtigung der Räume im Museum, in denen etwa die Überbleibsel der ermordeten Häftlinge lagern – Berge von Brillen, von Haaren oder auch Koffern. Ein Überlebender schilderte bewegend seine Zeit. Er berichtete von der höhnischen Ansage von Wärtern, der Weg in die Freiheit führe nur durch den Schornstein.

LIVE | Der Besuch der Bundeskanzlerin Angela Merkel und des polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki im @AuschwitzMuseum anlässlich des 10-jährigen Bestehens der Stiftung Auschwitz-Birkenau. https://t.co/lAiNqC6tZU — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 6, 2019

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sagte, mit dem Besuch setze die Kanzlerin "im derzeitigen politischen Klima ein besonders wichtiges Signal." Weiter sagte Schuster: "Zugleich ist dieser Besuch auch bedeutend für unsere Gedenkkultur. Denn wir müssen Wege finden, künftig auch ohne Zeitzeugen die Erinnerung an die Schoa in den kommenden Generationen wachzuhalten. Die Unterstützung der Gedenkstätten spielt dabei eine wichtige Rolle."