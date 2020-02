"In München wird der eine oder andere Knall erwartet"

Sicherheitskonferenz gestartet

In München treffen sich ab Freitag Staats- und Regierungschefs sowie Minister aus aller Welt zur Sicherheitskonferenz. Auf der Agenda: Internationale Krisenherde und Sicherheitspolitik. t-online.de-Reporter Patrick Diekmann mit ersten Eindrücken von vor Ort. (Quelle: t-online.de)

In München treffen sich Staats- und Regierungschefs, um über internationale Krisenherde zu diskutieren. Bei der Konferenz steht vor allem die Rolle der westlichen Staaten im Mittelpunkt.

Sechs Jahre nach Joachim Gauck eröffnet mit Frank-Walter Steinmeier erstmals wieder ein deutscher Bundespräsident die Münchner Sicherheitskonferenz. Bei dem Treffen kommen etwa 35 Staats- und Regierungschefs sowie fast 100 Außen- und Verteidigungsminister in München zusammen, darunter Österreichs Kanzler Sebastian Kurz, die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi und der französische Präsident Emmanuel Macron.

Für den Zeitraum der Konferenz verwandelt sich das Luxushotel "Bayerischer Hof" samt umliegender Nachbarschaft in Münchens Innenstadt in einen Hochsicherheitsbereich. Rund 3.900 Polizisten sind dann im Einsatz, über der Stadt gilt in der Zeit auch ein Flugverbot. Die Münchner Sicherheitskonferenz gilt als das wichtigste Forum für internationale Sicherheitspolitik.

