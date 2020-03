Genesen von Covid-19

95-Jährige besiegt Coronavirus: "Alma, Du rockst!"

Es sind Bilder, die den Menschen in der Verzweiflung ein bisschen Mut machen: Krankenhaus-Teams, die sich freuen, dass hochbetagte Patienten entlassen werden. Alma Clara Corsini (95) hat es geschafft.

Eine schlimme Nachricht jagt in Italien die nächste; das Militär wird gebraucht, um die Särge aus den am schlimmsten betroffenen Orten zu transportieren. Da macht die Geschichte von Alma Clara Corsini dem Land etwas Mut: Die 95-jährige Frau ist die erste Coronavirus-Patientin, die in der Provinz Modena geheilt aus dem Krankenhaus entlassen werden konnte.



Sie kommt aus dem 2.000-Einwohner-Örtchen Fanano in der Region Emilia-Romagna, aber ihr Fall war auch Italiens Sozialdemokraten Partito Democratico ein eigenes Posting wert: "Eine gute Nachricht, die uns Hoffnung gibt", schrieb die Partei. "Willkommen zurück, Alma, du rockst", postete der Bürgermeister ihres Heimatorts Fanano auf Facebook. Er würdigte auch, dass sich der Virus dank des aufmerksamen Personals nicht in dem Seniorenheim ausgebreitet hat, in dem die 95-jährige lebt.

"Ich bin noch eine gute Kämpferin"

Sie war dort mit leichtem Husten ohne weitere Symptome aufgefallen, aber umgehend ins Krankenhaus gebracht worden. Dort verstärkten sich ihre Atemwegsprobleme, die Ärzte diagnostizierten das Virus. Einem Bericht der "Gazetta di Modena" zufolge trauten sich die Ärzte aber nicht, der alten Dame antiretrovirale und entzündungshemmende Medikamente zu geben. Sie habe sich praktisch allein geheilt, schon bald keinen Sauerstoff mehr benötigt. "Trotz meiner Jahre bin ich noch eine gute Kämpferin", zitiert die Zeitung sie.



In den vergangenen Tagen sind auch aus anderen Ländern Berichte über hochbetagte Patienten bekannt geworden, die Covid-19 überstanden haben. Der englische Dienst der iranischen Nachrichtenagentur Fars konnte in den vergangenen Tagen gleich zwei solcher Fälle melden. Ein nach Angaben der Agentur 101 Jahre alter Mann zeigte zu seiner Entlassung mit dem behandelnden Arzt das Victory-Zeichen. Er lebe jetzt wieder bei seiner Familie, heißt es in iranischen Medien.



Victory: Ein laut iranischer Nachrichtenagentur Fars 101 Jahre alter Mann hat nach zwischenzeitlicher Beatmung das Krankenhaus verlassen können und ist wieder bei seiner Familie. (Quelle: FRAS/Panzdah-e-Khordad Krankenhaus Varamin)



Überlebende Iranerin wird im Mai 104

Er ist nicht einmal der älteste überlebende Patient: Das ist den iranischen Angaben zufolge die 103-jährige Khavar Ahmadi. Die Agentur Fars veröffentlichte eine Serie von Aufnahmen mit der Dame nach ihrer Rückkehr aus dem Krankenhaus. Auf einem Foto geht sie an der Hand einer Pflegerin. Ein Bild zeigt sie mit ihrem Ausweis zum Beweis des Alters, auf einem anderen hält sie einen Zettel: "Allah sei Dank, ich habe das Corona-Virus besiegt!"



Kleine Erfolgsgeschichte im Iran: Khavar Ahmadi soll mit fast 104 Jahren die älteste Patientin sein, die die Erkrankung überwunden hat. (Quelle: FARS/Ali Abak)

Die Dame wird im Mai 104 und ist damit auch älter als eine Chinesin, die in Wuhan den Kampf gegen die Krankheit gewonnen hat. Das Klinikpersonal drehte ein Video mit Herzchen und Smileys anlässlich der Entlassung von Zhang Guangfen aus der Klinik. Sie wurde demnach zurück in ihr Pflegeheim gebracht. Außer einer milden chronischen Bronchitis habe die Frau keine Grunderkrankungen gehabt, wird der Arzt Zeng Yulan zitiert.

Patientin mit Papphütchen neben sich: Medizinisches Personal feiert die Genesung einer 103-Jährigen in Wuhan. (Quelle: Screenshot/Chutian Metropolis Daily)

Für Personen im Alter zwischen 50 und 60 Jahren steigt das Risiko stetig an, dass die Erkrankung einen schweren Verlauf nimmt. Das Ansteckungsrisiko ist nach den bisherigen Erkenntnissen im Alter nicht höher.