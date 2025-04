Schwesig will nicht SPD-Chefin werden

Aktualisiert am 08.04.2025 - 09:42 Uhr

Aktualisiert am 08.04.2025 - 09:42 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Manuela Schwesig (SPD): Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern will nicht SPD-Chefin werden. (Quelle: IMAGO)

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig steht für den SPD-Parteivorsitz nicht zur Verfügung. "Ich möchte nicht SPD-Vorsitzende werden", sagte Schwesig dem Magazin "Stern". Sie habe im September 2026 eine Landtagswahl zu gewinnen und wolle weiter Mecklenburg-Vorpommern regieren. "Ich will mein Land vor der AfD retten", sagte sie. Bei der Bundestagswahl am 23. Februar war die AfD im nordöstlichen Bundesland deutlich stärkste Kraft geworden. Auch in Umfragen zu Jahresbeginn mit Blick auf den Landtag hat die AfD die Nase vorn.