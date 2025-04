Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Oder ist es heute umgekehrt? Gibt es ein Sonderstrafrecht für Politiker? Die Frage stellt sich nicht nur bei Marine Le Pen.

Marine Le Pen, Chefin der französischen Rechten, darf nicht für das Amt der Staatspräsidentin kandidieren. Cӑlin Georgescu ist von der Präsidentenwahl in Rumänien ausgeschlossen worden. Ekrem Imamoğlu bekommt keine Chance, in der Türkei gegen Erdoğan anzutreten. Richter, Verfassungsrichter, Haftrichter haben in allen drei Ländern in den demokratischen Prozess eingegriffen. Ist die Justiz politisch? Sind die Richter nur willfährige Instrumente der Regierenden?

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Wenn Sie Le Pen und Trump ganz in Ordnung finden, empören Sie sich vielleicht über den "Politmord" in Paris – so nannte ein deutsches Medium aus der rechten Ecke das Urteil. Wenn Sie gegen rechts sind, stellen Sie voller Genugtuung fest: Es gibt doch noch Gerechtigkeit. Ich mache Ihnen einen anderen Vorschlag: Wir gehen der Sache auf den Grund und fragen, wo die Justiz tatsächlich politisch ist. Und wo sie politisch instrumentalisiert wird.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Uwe Vorkötter gehört zu den erfahrensten Journalisten der Republik. Seit vier Jahrzehnten analysiert er Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, er hat schon die Bundeskanzler Schmidt und Kohl aus der Nähe beobachtet. Als Chefredakteur leitete er die "Stuttgarter Zeitung", die "Berliner Zeitung" und die "Frankfurter Rundschau". Er ist Herausgeber von "Horizont", einem Fachmedium für die Kommunikationsbranche.

Strafbares Verhalten ist bei Le Pen unstrittig

Bleiben wir zunächst bei Marine Le Pen. Sie hat sich strafbar gemacht, das ist unstrittig. Über Jahre hat sie Mittel des Europäischen Parlaments zweckentfremdet – um Angestellte ihrer Partei zu bezahlen oder den Fahrer ihres Vaters. Sie wurde wegen Betrugs und Untreue zu einer Haftstrafe verurteilt, muss allerdings nicht ins Gefängnis, sondern "nur" eine elektronische Fußfessel tragen. Damit könnte sie trotzdem Wahlkampf machen.

Warum also zusätzlich der Ausschluss von der Wahl? Es handelt sich bei dieser "Nebenstrafe", die für eine Politikerin in Wahrheit die Hauptstrafe ist, um eine französische Eigenart: Für Straftäter ist die Aberkennung des Rechts, bei einer Wahl anzutreten, der Regelfall. Dabei gilt der Grundsatz der Égalité, der Gleichheit: Niemand steht über dem Gesetz. Nicht die Reichen, nicht die Prominenten, nicht die Politiker. So soll die Integrität des öffentlichen Lebens geschützt werden. In Frankreich ist das auch den Menschen vertraut – und bei Pro-Le-Pen-Demonstrationen wurden weniger Menschen gezählt als bei den Gegenprotesten.

Vor Le Pen erwischte es auch andere prominente Franzosen

Le Pen ist schließlich nicht die Erste, der das Wahlrecht aberkannt wird. Alain Juppé wurde als Bürgermeister von Paris wegen Unregelmäßigkeiten in der Amtsführung verurteilt. Nicolas Sarkozy wegen Korruption. François Fillon war einst Chef der Partei Les Républicains, sein Fall ähnelt frappierend dem von Le Pen. Emmanuel Macron wäre heute nicht Präsident, wenn Fillon als Kandidat hätte antreten dürfen.

Jean-Marie Le Pen, der Parteigründer, mit dem seine Tochter gebrochen hat: Ihm wurde gleich dreimal das passive Wahlrecht entzogen. Es traf nicht nur Politiker. Auch Serge Dassault, den Rüstungs- und Medienunternehmer. Und Bernard Tapie, Ex-Chef von Adidas und Olympique Marseille.