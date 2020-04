Gemeinsamer Konsens

Bund sieht Öffnung von Geschäften bis 800 Quadratmeter vor

15.04.2020, 14:53 Uhr | dpa

Ein Schild mit der Aufschrift "Yes... we are Open" ist an einem geschlossenen Geschäft in München zu sehen. Foto: Sven Hoppe/dpa. (Quelle: dpa)