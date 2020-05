Nach Angriff mit Stichwaffe

Osnabrück: Polizei erschießt 67-Jährigen

08.05.2020, 16:37 Uhr | AFP

Polizeieinsatz: In Osnabrück wurden drei Beamte angegriffen. (Quelle: Jan Hübner/imago images)

Bei einem Polizeieinsatz in Osnabrück werden drei Polizisten von einem 67-jährigen Mann mit einer Stichwaffe angegriffen. Dann fallen Schüsse, der Angreifer wird getötet.

Die Polizei in Osnabrück hat einen 67 Jahre alten Mann erschossen, der auf ärztliche Anordnung hin in die Psychiatrie eingewiesen werden sollte. Beim Versuch von drei Polizisten, den Mann zusammen mit Kräften des Ordnungsamtes abzuholen, sei dieser mit einer Stichwaffe auf die Polizisten losgegangen, teilte die Staatsanwaltschaft Osnabrück am Freitag mit. Daraufhin seien vermutlich zwei Schüsse gefallen.

Der 67-Jährige habe sich noch in seine Wohnung zurückziehen können. Dort sei er dann nur noch tot aufgefunden worden. Die Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen.