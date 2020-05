Demonstrationen gegen Beschränkungen

Nur wenige Teilnehmer bei neuen Corona-Protesten

23.05.2020, 17:24 Uhr | AFP, dpa, dru

An der Siegessäule: In Berlin haben einige Menschen gegen die Corona-Beschränkungen demonstriert. (Quelle: Reuters)

An der Siegessäule versammelten sich am Samstag unangemeldet mehrere Dutzend Menschen ohne Gesichtsmasken und unter Missachtung von Abstandsregeln. T-Shirts und eine mitgeführte Fahne deuteten auf die Anwesenheit eines rechtsnationalistisch gesinnten Personenkreises. (Quelle: Reuters)

Deutschlandweit hat es erneut Proteste gegen die Corona-Einschränkungen gegeben. Diesmal fielen diese jedoch deutlich kleiner aus als zuletzt. Mancherorts spielte auch das Wetter nicht mit, weshalb die Veranstalter schon vorher die Reißleine zogen.

Deutschlandweit sind am Samstag wieder Gegner der Corona-Einschränkungen auf die Straße gegangen. In Berlin waren insgesamt deutlich mehr als 30 Kundgebungen von Gegnern der Beschränkungen sowie Gegendemonstrationen angemeldet, sagte eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur AFP. Bis zum Nachmittag verliefen die Proteste demnach weitgehend störungsfrei.

Eine rechtsradikale Kundgebung an der Siegessäule sei vom Veranstalter selbst vorzeitig beendet worden, sagte die Polizeisprecherin. Daraufhin hätten Teilnehmer ihren Unmut bekundet, es sei zu Rangeleien und "einigen freiheitsbeschränkenden Maßnahmen" seitens der Polizei gekommen.

Polizeieinsatz in Berlin: Polizisten nehmen einen Teilnehmer einer Demonstration der Gruppe "Gelbe Westen" fest. (Quelle: Carsten Koall/dpa)



In anderen Regionen in Deutschland fielen die Proteste buchstäblich ins Wasser. In der bayerischen Landeshauptstadt München wurde eine groß angekündigte Kundgebung noch vor dem offiziellen Beginn abgesagt. Ein Gewittersturm fegte über die Theresienwiese, wo bis zu 1.000 Menschen erwartet worden waren.



Die Versammlung sollte unter dem Motto "Zusammenstehen für Freiheit, Grundrechte und Selbstbestimmung" stehen. Ursprünglich war sie für 10.000 Menschen beantragt worden. Die Organisatoren scheiterten damit jedoch an behördlichen Auflagen und am Freitagabend auch am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof.

Vom Gewitter überrollt: Vor dieser Bühne in München wollten sich rund 1.000 Menschen zu einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen versammeln. (Quelle: Lino Mirgeler/dpa)



"Tote Hose" in Nürnberg

Auch in Nürnberg konnte von einer nennenswerten Anzahl an Demonstranten nicht die Rede sein. "Tote Hose", kommentierte ein Polizeisprecher am Nachmittag die Lage. Statt der angekündigten 500 Personen seien bei regnerischen Wetter nur einzelne "Versprengte" zu sehen gewesen. Auch in Kempten im Allgäu wurde die angekündigte Demo schnell wegen Unwetters abgesagt.

Demonstriert wurde unter anderem auch in Stuttgart, wo mehrere Kundgebungen angemeldet waren. Die Teilnehmerzahlen blieben im Vergleich zu den Vorwochen jedoch "recht überschaubar", wie ein Polizeisprecher sagte. Einige angemeldete Kundgebungen fanden bei strömendem Regen demnach gar nicht statt.

Auch in kleineren Städten kam es zu Demonstrationen. An der Kundgebung im nordrhein-westfälischen Gummersbach beteiligten sich nach Angaben der Polizei etwa 60 Menschen. Es gab demnach keine Störungen oder Verstöße gegen die Corona-Schutzmaßnahmen.