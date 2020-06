Corona-Ausbruch bei Fleischfabrik

Tönnies bittet um Entschuldigung: "Wir stehen in voller Verantwortung"

20.06.2020, 18:26 Uhr | t-online.de, dpa

Die Firma Tönnies hat am Samstagnachmittag kurzfristig zu einer Pressekonferenz geladen. Die Unternehmensführung um Chef Clemens Tönnies äußerte zur aktuellen Situation – zog aber keine personellen Konsequenzen.

Nach dem Virus-Ausbruch Virus in einem Tönnies-Schlachthof im Kreis Gütersloh lehnt Konzernchef Clemens Tönnies einen Rücktritt ab. "Ich werde dieses Unternehmen aus der Krise führen", betont er. "Ich mache mich nicht aus dem Staub."



Tönnies kündigt Umbruch an

Er übernehme die Verantwortung und stehe für den Ausbruch gerade. Kritik, sein Konzern habe Daten von Mitarbeitern nur zögerlich weitergegeben, wies er zurück.



Zugleich kündigte er einen Umbruch an: "So werden wir nicht weitermachen. (...) Wir werden die Branche verändern." In dem Betrieb war zuvor die Zahl der mit Coronavirus infizierten Mitarbeiter auf 1029 gestiegen. Landrat Sven-Georg Adenauer hatte kritisiert, die Firma Tönnies habe es bis Freitagabend nicht geschafft, alle Adressen von Beschäftigten auch von Sub-Unternehmen vorzulegen.