Pro

Ja, Laschet hat seinen Vorsprung verspielt

Drei Dinge sind es, die einen CDU-Vorsitzenden und möglichen Kanzlerkandidaten ausmachen sollten und die die Menschen erwarten: Politische Führungsstärke, eine Vision für das Land und in diesen Zeiten natürlich auch ein durchdachtes Krisenmanagement. Armin Laschet hat in der Corona-Krise bislang nichts davon verkörpert – und sich damit für diese Ämter disqualifiziert.

Natürlich gibt es in dieser undurchsichtigen Lage in der Corona-Pandemie Raum für Fehler. Die richtige Balance zwischen Beschränkungen und Lockerungen zu finden, ist nahezu unmöglich. Dennoch darf ein Ministerpräsident wie Laschet gern auch mal etwas richtig machen. Stattdessen ließ Laschet in den vergangenen Monaten kein Fettnäpfchen aus und sorgte mit Fehltritten für Diskussionen und Negativschlagzeilen: mit einer verrutschten Gesichtsmaske, einem fahrigen Talkshow-Auftritt oder einer unüberlegten Äußerung zu Arbeitern in der Tönnies-Fabrik, die das Coronavirus aus Rumänien und Bulgarien eingeschleppt haben sollen.

Der Gipfel der Katastrophen: Laschet warb permanent für Lockerungen, nun musste ausgerechnet er Lockdowns in zwei NRW-Landkreisen verkünden. Ob Laschets Lockerungen dabei eine Rolle gespielt haben, interessiert dabei niemanden. Es passt einfach ins Bild, weil Laschet ohnehin wie ein angeschlagener Boxer durch die Pandemie taumelt.

Fest steht: Seinen Vorsprung hat er mehr als verspielt – zumal die Corona-Krise und ihre Folgen ganz sicher auch bei der Wahl im Dezember noch spürbar sind. Werden die CDU und die Wähler die Führung der Partei und womöglich des Landes in seine Hände legen? Ich denke: nein. Krisenzeiten sind auch immer Kanzlerzeiten. Aber keine Laschet-Zeiten.