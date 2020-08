Pressekonferenz zur Corona-Demo

Polizeipräsidentin: "Hatten keine andere Möglichkeit als das Verbot"

28.08.2020, 13:26 Uhr | dru, dpa

Trotz Verbots der Großdemo gegen die Corona-Politik werden am Wochenende Tausende Corona-Leugner in Berlin erwartet. Wie bereitet sich die Polizei darauf vor? Die Polizeipräsidentin informiert.

Der Berliner Polizei steht ein ungemütlicher Samstag bevor. Nach dem Verbot der geplanten Demonstration gegen die Corona-Politik wurden seit Donnerstag mehr als 5.000 neue Demonstrationen für das Wochenende angemeldet. Die Polizei befürchtet Gewalt, auch weil Tausende gewaltbereite Neonazis in der Hauptstadt erwartet werden. Am Freitag informierte Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik, wie sich ihre Behörde auf die Lage vorbereitet.

Zu Beginn der Pressekonferenz verteidigte Slowik das Verbot der geplanten Großkundgebung am Samstag und weiterer kleinerer Proteste. Den Verboten sei eine intensive Abwägung vorausgegangen, sagte sie. Dem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit habe man den Vorrang vor der Versammlungsfreiheit eingeräumt. "Es geht um die Verantwortung für die Gesundheit der Menschen in Berlin und darüber hinaus", so die Polizeipräsidentin.

Im Falle der Corona-Skeptiker sei von vornherein klar, dass Hygiene- und somit Gesundheitsschutzmaßnahmen nicht eingehalten würden. Die Demonstranten seien nicht bereit, "diesen kleinen Beitrag zu leisten", sagte Slowik. "Vor diesem Hintergrund hatten wir keine andere Möglichkeit als das Verbot."

Berlin mit Anträgen für neue Demos überschwemmt

Polizeivizepräsident Marco Langner berichtete, dass die Stadt seit der Entscheidung vom Donnerstag von Anmeldungen zu neuen Demonstrationen "überschwemmt" werde und vermutet, damit solle die Arbeit der Polizei gelähmt und verlangsamt werden. Er betonte zugleich, wer an einer verbotenen Demonstration teilnehme, mache sich strafbar.

Laut Polizeidirektor Stephan Katte, der den Einsatz am Wochenende leitet, würden auf neun Kilometern länge Gitter aufgestellt, um Bereiche in der Innenstadt abzusperren. Auch Wasserwerfer stünden bereit. Busse oder Züge mit Demonstranten würden blockiert, sollte das Verbot Bestand haben. Dabei erhalten die Berliner Beamten Unterstützung von den Polizeien unter anderem in Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern, aber auch vom Bund, erläuterte Katte.

Katte hielt 30.000 Demonstranten am Samstag für möglich. Er betonte, dass die Polizei eine Zusammenkunft Tausender Menschen, die sich nicht an Hygieneregeln halten, verhindern werde. Dennoch könne man "die Vernunft und das Verantwortungsbewusstsein des Einzelnen nicht ersetzen".

Polizei: Zu hohes Gesundheitsrisiko

Bereits in der Verbotsverfügung hatte die Polizei auf ein zu hohes Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung verwiesen, dass durch die Ansammlung Zehntausender Menschen – meist ohne Maske und Abstand – entstehe. Demonstrations-Initiator Michael Ballweg hatte dagegen in einer Erklärung von einem "feindlichen Angriff auf das Grundgesetz" gesprochen.



Seine Initiative Querdenken 711 aus Stuttgart legte am Donnerstag erwartungsgemäß Widerspruch gegen die Verbotsverfügung der Berliner Polizei ein. Ein entsprechender Eilantrag sei am Donnerstag per Fax eingegangen, sagte ein Gerichtssprecher. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts falle wahrscheinlich am Freitag.

Für die größte Kundgebung am Samstagnachmittag waren 22.000 Teilnehmer angemeldet worden. Das Verwaltungsgericht räumte dem Land Berlin eine Frist bis zum Freitagnachmittag für eine Stellungnahme ein. Dabei geht es um eine Erwiderung auf den Widerspruch von Querdenken gegen das Demo-Verbot.







Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) verteidigte das Verbot. Wenn schon von vornherein angekündigt werde, Corona-Regeln nicht zu achten, dann sei das von vornherein eine Gefährdung vieler Menschen, sagte Müller am Donnerstagabend.