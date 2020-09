Gewalt von Vermummten

Angriffe am Rand des AfD-Parteitags in Niedersachsen

12.09.2020, 16:18 Uhr | dpa

Die AfD hält ihren Landesparteitag in Braunschweig ab. Hunderte Demonstranten protestieren dagegen. Vermummte greifen Delegierte und Polizisten an.

Am Rande des niedersächsischen AfD-Landesparteitags ist es zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. Hunderte hatten am Samstag in Braunschweig Anfahrtswege zum Tagungsort am Stadtrand blockiert.

Mutmaßliche Parteitagsteilnehmer wurden von Vermummten aggressiv angegangen. Laut Polizei gab es körperliche Angriffe auf Delegierte und Beamte. Die Polizei setzte Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Auch berittene Polizisten waren im Einsatz.