Tödlicher Messerangriff in Dresden

Mutmaßlicher Attentäter wollte Deutschland eigentlich verlassen

24.10.2020, 14:16 Uhr | dpa

Blumen und Kerzen stehen an dem Ort der tödlichen Messerattacke in Dresden: Es mehrt sich die Kritik an den Behörden. (Quelle: Sebastian Kahnert/dpa)