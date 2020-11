"Das Virus lässt uns keine Zeit für Schlafmützigkeit"

Head of Politik

Pro

Ja, denn es gibt noch Hoffnung

Mindestens zwei, eher drei Wochen – erst nach dieser Zeitspanne lässt sich die Wirkung von neuen Corona-Maßnahmen solide bewerten. Dass die Ministerpräsidenten die Kanzlerin jetzt auf dem Weg zu einem scharfen Lockdown ausgebremst haben, ist also vor allem vernünftig.

Wer dermaßen gravierende Eingriffe in Grundrechte vornehmen will, sollte dies auf Grundlage von felsenfesten Fakten tun. Sonst wächst das Misstrauen in der Bevölkerung bloß weiter.

Und die Fakten sehen so aus: Die tägliche Zahl der Neuinfektionen ist seit Beginn des Teil-Lockdowns immer langsamer gewachsen, an diesem Dienstag ist sie im Vergleich zur Vorwoche zum zweiten Mal in Folge rückläufig. Das ist zwar nur ein leichtes positives Signal und längst noch nicht ausreichend. Aber es ist genug, um eine weitere Verschärfung der Maßnahmen zu diesem Zeitpunkt kritisch zu sehen.

Schließlich besteht auch die Gefahr, dass eine Verschärfung des Lockdowns von Gerichten wieder aufgehoben wird. Ein Eingriff in Grundrechte muss immer verhältnismäßig sein, alle milderen Mittel müssen sich als wirkungslos entpuppt haben. 16 Ministerpräsidenten sagen: dieser Punkt ist noch nicht erreicht. Wer die gesamte deutsche Landespolitik jetzt für verantwortungslos erklären will, sollte auch seinen eigenen Standpunkt hinterfragen.