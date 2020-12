Deutschland in der Corona-Krise

Bundespräsident Steinmeier: "Die Lage ist bitterernst"

14.12.2020, 10:19 Uhr | t-online, rok, joh

In Deutschland wird das öffentliche Leben weitgehend heruntergefahren. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu den aktuellen Einschränkungen eine klare Meinung.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den verschärften Lockdown verteidigt. "Die Lage ist bitterernst", sagt der Bundespräsident in einer Erklärung zu den neuen Beschränkungen. "Von Mittwoch an wird deshalb unser öffentliches und unser privates Leben so stark eingeschränkt wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik." Aber einschneidende Maßnahmen seien wegen der hohen Corona-Infektionszahlen nötig.

Steinmeier erklärte in seiner Rede, alle hätten gehofft, weiter zu sein. Aber das Virus habe uns fest im Griff. Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik, sei das Leben so sehr eingeschränkt worden.

"Die Fakten sind betrüblich und sie sind bedrückend." Er sei mit seinen Gedanken bei all denen, die besonders schwer an der Pandemie zu tragen hätten.



"Es hängt an uns und wir wissen, was zu tun ist", sagte Steinmeier. Feiern könne man verschieben und über Geschenke freue man sich auch später. "Unser oberstes Ziel muss es sein, die Infektionszahlen jetzt zu senken." Es dürfe nicht dazu kommen, dass das Gesundheitssystem kollabiere. Was jetzt zähle, sei Menschenleben zu retten.



Man müsse jetzt an die besonders Erkrankten denken und an die Pflegerinnen und Pfleger. "Sie kämpfen bis zu Erschöpfung darum, dass die Pandemie nicht noch mehr Menschenleben fordert." Die kommenden Wochen seien eine Prüfung für uns alle. Dennoch sei er sich sicher: "Die Pandemie wird uns unsere Zukunft nicht rauben."

Die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten sich am Sonntag darauf verständigt, das öffentliche Leben ab Mittwoch weitgehend herunterzufahren. Dann treten weit reichende Maßnahmen in Kraft – etwa Ladenschließungen und die Schließung von Schulen und Kitas. Diese Maßnahmen sind zunächst bis zum 10. Januar befristet.