Harte Einschränkungen

Lockdown beginnt: Öffentliches Leben wird heruntergefahren

16.12.2020, 00:08 Uhr | dpa

In der U-Bahn-Station Marienplatz in München ist niemand unterwegs. In ganz Deutschland hat der harte Lockdown begonnen. Foto: Sven Hoppe/dpa. (Quelle: dpa)