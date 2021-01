Corona-Krise

"Die Lage ist weiterhin sehr ernst"

Was ist die richtige Strategie in der Corona-Krise? Die SPD dringt vor dem entscheidenden Treffen von Bund und Ländern am Dienstag auf einen klaren Kurs – und einen strengen Lockdown.

Die SPD-Fraktionsvize Bärbel Bas hat sich für eine deutliche Verlängerung des Lockdowns ausgesprochen – auch für Schulen und Kitas. "Der Lockdown sollte bis mindestens Ende Januar verlängert werden", sagte Bas zu t-online. "Auch Kitas sollten noch geschlossen bleiben und Schulen auf Präsenzunterricht verzichten."

Die SPD-Gesundheitspolitikerin mahnte: "Die Lage ist weiterhin sehr ernst." Die Zahlen der Neuinfektionen und Todesfälle seien weiter zu hoch – obwohl durch die Feiertage vermutlich nicht alle Fälle getestet und gemeldet worden seien. "Von unserem Ziel, einer Inzidenz von unter 50, sind wir immer noch weit entfernt."

Es bleibe daher wichtig, auf vermeidbare Kontakte zu verzichten, sagte Bas. "Wir brauchen aber auch den Blick nach vorn: Wichtig ist jetzt vor allem, dass wir zügig mit den Impfungen vorankommen. Das ist der entscheidende Schritt für eine erfolgreiche Pandemiebekämpfung."

Die Mehrheit der Ministerpräsidenten sind vor dem Bund-Länder-Treffen am Dienstag für eine grundsätzliche Verlängerung des Lockdowns bis Ende Januar. Besonders umstritten ist bislang jedoch der Umgang mit Schulen und Kitas. Die Politik will sie eigentlich schnellstmöglich wieder öffnen. Es gibt in den Ländern jedoch unterschiedliche Ansichten dazu, ob eine Öffnung jetzt schon wieder möglich ist.