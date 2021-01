Spitzenreiter NRW

So viel Biontech-Impfstoff bekommt Ihr Bundesland

Die Verteilung des Impfstoffs geht nur schleppend voran. Eine Tabelle des Gesundheitsministeriums zeigt jetzt erstmals, wie viele Dosen des Biontech-Stoffs die Länder wann bekommen.

Der Corona-Impfstoff ist knapp in Deutschland, die Kritik am Krisenmanagement der Bundesregierung aus den Ländern groß. Eine Tabelle aus Kreisen einer Landesregierung, die t-online exklusiv vorliegt, zeigt nun erstmals, wie der Bund das begehrte Gut in den nächsten Wochen verteilen will. Die Tabelle stammt nach Informationen von t-online aus dem Haus von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

Insgesamt sollen demnach vom 8. Januar bis 16. Februar pro Woche 668.000 Dosen Biontech-Impfstoff auf die 16 Bundesländer verteilt werden. Das entscheidende Kriterium ist die Größe der Bevölkerung. Am stärksten beliefert wird demnach Nordrhein-Westfalen – das bevölkerungsstärkste Bundesland soll rund 141.000 Impfdosen pro Woche erhalten. Bis Mitte Februar macht das insgesamt rund 850.000 Impfdosen, zusammen mit den bereits 2020 ausgegebenen Impfdosen würde Nordrhein-Westfalen Mitte Februar so auf mehr als 1.130.000 Impfdosen kommen – gesetzt den Fall, es gibt keine Lieferschwierigkeiten.



Bayern folgt auf Platz zwei, es soll in den kommenden Wochen insgesamt rund 818.000 Impfdosen erhalten. In fünf von sechs Wochen sollen laut Tabelle des Bundes 107.250 Impfdosen geliefert werden, nur in der ersten Februarwoche soll etwas weniger geliefert werden: rund 102.000 Impfdosen.



Ähnlich läuft es in Baden-Württemberg, das insgesamt bis Mitte Februar rund 517.000 Impfdosen bekommen soll. Hier sollen in vier der sechs Wochen 87.750 Impfdosen geliefert werden, in zwei Wochen 82.750. Niedersachsen soll in vier von sechs Wochen 63.375 Impfdosen erhalten, in zwei Wochen sollen nur 58.500 Dosen geliefert werden – macht rund 370.500 Impfdosen insgesamt bis Mitte Februar.



Nach Hessen sollen am 8. Januar und in drei weiteren Wochen bis Mitte Februar 48.750 Impfdosen geliefert werden, in zwei Wochen sollen aber nur 43.875 Dosen ankommen. Das macht rund 287.600 Dosen insgesamt.

Gleich viele Impfdosen erhalten Rheinland-Pfalz und Sachsen – sie sollen bis Mitte Februar pro Woche stabil 34.125 Impfdosen geliefert bekommen. Das macht 204.750 Dosen insgesamt.



Erst danach folgt die Hauptstadt: 29.250 Impfdosen sollen in Berlin pro Woche ankommen, der Bund verspricht damit, insgesamt 175.500 Dosen bis Mitte Februar zu liefern.



Schleswig-Holstein soll konstant 24.375 Impfdosen pro Woche erhalten, 146.250 neue Dosen insgesamt.



Die ostdeutschen Länder Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sollen dieselbe Menge bekommen: Über sechs Wochen konstant 19.500 Impfdosen pro Woche. Das macht 117.000 Impfdosen insgesamt.



Auch Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg erhalten dieselbe Menge des begehrten Stoffs: 14.625 Impfdosen pro Woche, rund 88.000 Dosen insgesamt bis Mitte Februar.



Schlusslicht der Tabelle sind das Saarland und Bremen: Das Saarland soll rund 9.750 Impfdosen pro Woche erhalten, auf sechs Wochen gerechnet macht das 58.500 Impfdosen. Bremen soll 4.875 Dosen pro Woche erhalten – 29.250 Dosen insgesamt.

Die Verteilung auf einen Blick



Nordrhein-Westfalen – 850.000 Impfdosen

Bayern – 818.000

Baden-Württemberg – 517.000

Niedersachsen – 370.500

Hessen – 287.600

Rheinland-Pfalz – 204.750

Sachsen – 204.750

Berlin – 175.500

Schleswig-Holstein – 146.250

Thüringen – 117.000

Sachsen-Anhalt – 117.000

Brandenburg – 117.000

Mecklenburg-Vorpommern – 88.000

Hamburg – 88.000

Saarland – 58.500

Bremen – 29.250