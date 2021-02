Corona-Lage in Deutschland

Spahn: Anteil der britischen Mutation liegt bei mehr als 20 Prozent

17.02.2021, 12:15 Uhr | cck, dpa

Viele Menschen hoffen auf eine Lockerung des Corona-Lockdowns. Bisher war unklar, wie stark sich die ansteckenderen Virusvarianten in Deutschland ausbreiten. Jetzt gibt es den neuesten Stand.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat ein Statement zur Corona-Lage in Deutschland abgegeben. In dem kurzfristig angesetzten Termin ging es vor allem um die Ausbreitung der Coronavirus-Mutationen und die Schnelltests.



Sie können die Pressekonferenz hier im t-online-Liveticker nachlesen:

12.05 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet.

12.04 Uhr: Mit Blick auf die neuen Mutationen sei es wichtig, dass alle eins, zwei Wochen geschaut wird, "wo wir stehen", sagt Spahn. Ermutigend sei aber, dass die Neuinfektionen gesunken seien, obwohl der Anteil der wahrscheinlich ansteckenderen Varianten steigt.

12.00 Uhr: Spahn rechnet damit, dass ab Mitte des zweiten Quartals auch Hausärzte impfen können. Es sei aber noch viel zu organisieren, zudem müssten noch mehr Impfstoffe zur Verfügung stehen. Deswegen gibt es noch keinen konkreten Termin.

11.58 Uhr: "Kinder sind keine kleinen Erwachsenen", so Spahn. Deswegen könnten sie nicht einfach ohne Prüfung die Impfstoffe für Erwachsene verimpft bekommen. Derzeit laufen bereits Studien mit den in Europa zugelassenen Mitteln. Im Sommer könnte es Ergebnisse geben, so Spahn. Er möchte jedoch noch keine verlässliche Prognose dazu abgeben.

11.56 Uhr: Die Selbsttests sollen nach ihrer Zulassung nicht apothekenpflichtig sein, so Spahn. "Sie könnten sie dann also auch im Discounter bekommen."

11.54 Uhr: Wahnsinnig große Teile der deutschen Wirtschaft beziehen bereits seit dem 1. Februar Schnelltests, sagt Spahn. In den Unternehmen würden Mitarbeiter geschult, um die Tests durchzuführen. Darunter seien etwa Unternehmen aus der Logistik-, Energie- und Lebensmittelbranche.

11.50 Uhr: Spahn verteidigt seinen Weg, die Selbsttests erst zu überprüfen und keine Notzulassung zu erteilen. Bei ersten Modellen habe man teilweise Falsch-negativ-Testungen von rund 50 Prozent gehabt. Solche Produkte wolle er nicht auf dem Markt haben.

11.46 Uhr: Es wird gefragt, ob eine Negativtestung Voraussetzung sein kann für den Zutritt etwa in Schwimmbädern. Die Frage müssten Veranstalter beantworten, sagt Spahn.

11.45 Uhr: "Ein Impfangebot zu bekommen, ist zurzeit eine privilegierte Position", sagt Spahn. Er bekomme derzeit viele Briefe von Menschen, die gern geimpft werden würden.

11.40 Uhr: Spahn rechnet damit, dass es zu Beginn der kostenlosen Schnelltestphase zu einem größeren Ansturm kommen werde. Danach aber werde sich die Lage entspannen. Es werde auch nicht sofort unendlich viele Tests geben. Er bittet in der Beziehung um etwas Geduld.

11.37 Uhr: Zu den Selbsttests sagt Spahn: Es gebe Unternehmen, die beantragen die Zulassung, aber reichen keine Unterlagen zur Qualität ein. Das ginge nicht, so Spahn. Es gebe aber auch genug Hersteller, die die nötigen Unterlagen eingereicht hätten. Wenn diese zugelassen sind, rechnet Spahn damit, dass es auch genügend geben wird.

11.36 Uhr: Die Frage wird gestellt, ob es genügend Schnelltests und Selbsttests geben wird. Es gebe genug Schnelltests, sagt Spahn. Es seien Rahmenverträge von mindestens 50 bis 60 Millionen pro Monat für den deutschen Markt abgeschlossen worden.

11.35 Uhr: Er bekomme viele Mails, dass er sich selbst impfen lassen solle. Er werde das zu gegebener Zeit sofort tun, sagt Spahn. Er vertraue in die EU-Zulassung.

11.30 Uhr: Die ersten Bundesländer beginnen bereits damit, der Priorisierungsgruppe zwei ein Impfangebot zu machen. Das sind beispielsweise auch mehrere Berufsgruppen, etwa Polizisten und Polizistinnen im Einsatz, so Spahn. "Wir haben eine Zeit der absoluten Knappheit", so Spahn. Ende der kommenden Woche gebe es zehn Millionen Impfdosen für 80 Millionen Bürger.

11.27 Uhr: Spahn widerspricht der Formulierung, dass der Astrazeneca-Impfstoff "liegen bleibe", weil etwa Krankenhauspersonal sich nicht damit impfen lassen möchte. Das Mittel könnte womöglich weniger wirksam gegen die südafrikanische Variante sein. Es werde jeden Tag mehr mit dem Mittel geimpft, sagt Spahn. Wenn ein Impfstoff in der EU zugelassen werde, dann ist der sicher und wirksam, so Spahn. "Sich impfen zu lassen, ist in der Pandemie ein Gebot der Vernunft." Er appelliert, das Impfangebot anzunehmen. Das gelte vor allem für die Menschen, die beruflich mit dem Virus zu tun haben.

11.28 Uhr: Nun dürfen Fragen gestellt werden.

11.26 Uhr: Die Impfkampagne kann mehr an Fahrt aufnehmen, da nun mehr Impfstoffe geliefert werden, so Spahn.

11.24 Uhr: Knapp 4,5 Millionen Menschen sind in Deutschland geimpft. Fast zwei Prozent d haben bereits beide Impfungen erhalten. Das sei einer der höchsten Werte, so Spahn. Deutschland gehe einen anderen Weg als andere Staaten. Risikogruppen sollen so schnell wie möglich beide Impfungen erhalten.

11.22 Uhr: Die britische Virusmutation bereitet Sorge, so Spahn. Vor wenigen Wochen machte diese Varianten etwa sechs Prozent der Neuansteckungen aus, nun seien es mehr als 20 Prozent. Ihr Anteil verdopple sich fast jede Woche, so Spahn. Sie könnte schnell die dominierende Variante werden, so Spahn. Die südafrikanische Mutation mache nur 1,5 Prozent aus.

11.21 Uhr: Schnelltests können dabei helfen, bei Schulen und Kitas "einen sicheren Weg zu gehen", so Spahn.

11.20 Uhr: Zudem sollen in den kommenden Wochen Schnelltests für Privathaushalte zugelassen werden. Bisher kann nur geschultes Personal die Schnelltests durchführen. "Wir wollen diese neuen Möglichkeiten nutzen"; so Spahn. Jeder positive Schnell- oder Selbsttest soll durch einen PCR-Test bestätigt werden.

11.19 Uhr: Testen sei eines der wichtigsten Mittel in der Bekämpfung der Pandemie. Es gebe nun viel mehr Antigentests als noch vor einigen Wochen. Das mache es möglich, nun den nächsten Schritt zu gehen, so Spahn. Ab dem 1. März sollen sich alle Bürger kostenlos testen lassen können.

11.18 Uhr: "Heute vor einem Jahr habe ich gesagt, wir sind am Beginn einer Coronavirus-Pandemie", sagt Jens Spahn. Er spricht über den Fall Heinsberg, in dem Behörden nicht mehr in der Lage waren, die Infektionsketten nachzuvollziehen. "Wir sind nicht nur mitten in der Pandemie, wir sind in einer der schwersten Phase."

11.17 Uhr: Jens Spahn beginnt sein Statement.

11.12 Uhr: In wenigen Minuten beginnt die Pressekonferenz.

Verwendete Quellen: Einladung vom Gesundheitsministerium

Nachrichtenagentur dpa