Vor Gipfeltreffen am Mittwoch

Bericht: Merkel will Öffnungen – aber mit Notbremse

02.03.2021, 16:37 Uhr | lr, rtr, t-online

Einen Tag vor dem Corona-Gipfel informiert Kanzlerin Merkel die Unionsfraktion im Bundestag über ihre Pläne. Dabei nennt sie auch eine neue Zahl zur Ausbreitung der Virusmutationen in Deutschland.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für "vorsichtige Öffnungsschritte" in der Corona-Krise ausgesprochen. Man brauche aber auch eine "Notbremse", wenn die Infektionszahlen wieder stark ansteigen sollten, sagte Merkel nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters. Diese beruft sich auf Teilnehmer der Sitzung.

Ein entsprechender Notfall-Mechanismus ist in einem ersten Entwurf für den Corona-Gipfel zwischen Bund und Ländern an diesem Mittwoch vorgesehen. Ab welchem Grenzwert er jedoch greifen soll, ist bislang unklar – und dürfte einer der Streitpunkte zwischen den Ministerpräsidenten werden.



Erster Entwurf für Corona-Gipfel: Das planen Bund und Länder



Merkel plädierte nach Teilnehmerangaben auch dafür, in Schulen und Kitas zweimal wöchentlich Tests durchzuführen. Auch das ist im aktuellen Entwurf vorgesehen. Merkel sagte zudem, dass sie am Dienstagabend mit Wirtschaftsvertretern über die Teststrategie sprechen werde. Es gehe um die Frage, wie Unternehmen beim Testen eingebunden und möglicherweise auch zu Corona-Tests verpflichtet werden könnten. Zuvor hatte es aus der Wirtschaft bereits Kritik an dem Plan gegeben, dass die Firmen zu ein oder zwei wöchentlichen Tests ihrer Mitarbeiter in Betrieben verpflichtet werden sollten.

Zugleich warnte die Bundeskanzlerin laut Reuters in der CDU/CSU-Fraktion wegen der schnellen Ausbreitung neuer Corona-Mutationen in Deutschland. Der Anteil an den Neuinfektionen liegt nach Angaben Merkels mittlerweile bei rund 50 Prozent.