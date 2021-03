Hunderte Menschen versammelt

Verbotene "Querdenken"-Demo in Dresden eskaliert

13.03.2021, 17:06 Uhr | dpa, lw

In Dresden haben sich am Samstag trotz des Verbots der "Querdenken"-Demonstration Hunderte Kritiker der Corona-Maßnahmen in der Stadt versammelt. Viele Demonstranten trugen keine Maske. (Quelle: t-online)

Trotz eines Versammlungsverbots sind in Dresden zahlreiche Menschen unterwegs, die gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren – und verstoßen. Die Lage ist angespannt, die Polizei greift härter durch.

In Dresden haben sich am Samstag trotz des Verbots der "Querdenken"-Demonstration Hunderte Kritiker der Corona-Maßnahmen versammelt. "Wir sind seit den frühen Morgenstunden unterwegs, um das Versammlungsverbot durchzusetzen", sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Die Lage sei "sehr dynamisch", rund 1.800 Polizisten seien im Einsatz.



So hatten sich am frühen Nachmittag mehrere Hundert Menschen vor dem Kongresszentrum in der Nähe des Landtags versammelt. Dort hatte eigentlich die als rechts geltende Gruppierung "Heidenauer Wellenlänge" eine Kundgebung angemeldet. Es kamen laut Polizei aber weitaus mehr als die angemeldeten 150 Teilnehmer.

Beamte setzen Pfefferspray ein

Sie kritisierten mit Sprüchen die Corona-Maßnahmen, viele trugen keine Maske. Das Geschehen war laut einem dpa-Reporter am frühen Nachmittag zeitweise unübersichtlich, die Stimmung angespannt. Die Polizei forderte die Menschen mehrfach auf, den Ort zu verlassen. Beamte mussten Pfefferspray einsetzen, nachdem Demonstranten sie angegriffen hatten, berichtet die "Sächsische Zeitung".

Laut eines dpa-Reporters setzte sich schließlich ein Zug von gut 1.000 Menschen zunächst Richtung Ostragehege in Bewegung – immer wieder waren Rufe zu hören wie "Die Pandemie ist vorbei". Die Polizei sperrte Straßen ab, um den Zug zu stoppen. Wasserwerfer seien auf dem Weg zum Ostragehege, twitterte die Polizei.

Demonstranten greifen Polizisten an

Dort sollen sie das Impfzentrum absichern, hieß es. "Querdenker" hätten eine Polizeiabsperrung überrannt, schreibt die "Sächsische Zeitung". Auf Twitter sind Videos von Menschenmassen zu sehen und wie Demonstranten Polizisten angreifen. Zahlreiche Personen, die gegen die Corona-Schutzverordnung verstoßen hätten, erhielten eine Anzeige, schreibt die Polizei auf Twitter.



Mehrere Politiker zeigten auf Twitter ihr Unverständnis gegenüber den Demo-Teilnehmern, so etwa Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD): "Schockierende Bilder aus Dresden (...). Polizisten werden brutal angegriffen. Jeder, der auf dieser verbotenen Demo mitläuft, macht sich gemein mit den verübten Straftaten." Auch Sachsens CDU-Generalsekretär Alexander Dierks verurteilte die Gewalt: "Sogenannte Querdenker zeigen ihr wahres Gesicht: Gewaltbereite Extremisten am Werk", twitterte er.

Deutschlandweit Demos gegen Corona-Maßnahmen

In der Nacht zu Samstag hatte das Sächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Bautzen per Beschluss das Verbot der für Samstagnachmittag geplanten "Querdenken"-Demonstration bestätigt. Die Beamten gingen bereits im Vorfeld davon aus, dass trotz des Verbots in der Szene spontane Aktionen mobilisiert werden.

Das Königsufer, an dem die "Querdenken"-Demo ursprünglich stattfinden sollte, war mit Gittern weiträumig abgesperrt, zahlreiche Zufahrtsstraßen wurden gesperrt. Unter anderem war ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Am Samstag versammelten sich in mehreren deutschen Großstädten Menschen, um gegen die Corona-Beschränkungen zu demonstrieren. In Düsseldorf kamen rund 2.000 Personen zusammen, in Berlin circa 1.000, in Hannover etwa 800. In München löste die Polizei eine Demonstration mit mehreren Tausend Teilnehmern auf, da die Auflagen nicht eingehalten wurden.