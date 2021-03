Neue Studie

Moderna testet seinen Corona-Impfstoff an tausenden Kindern

16.03.2021, 13:38 Uhr

Impfung bei einem Kind (Symbolbild): Moderna will in einer Studie Impfstoff auch an Kindern testen. (Quelle: Ute Grabowsky/photothek.net/imago images)

Der US-Impfstoffhersteller Moderna will sein Vakzin jetzt auch an Minderjährigen testen. Kinder im Alter bis zwölf Jahren sollen den Stoff in einer Studie verabreicht bekommen.

US-Impfstoffproduzent Moderna will seinen Impfstoff jetzt auch an Kindern testen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. In der sogenannten KidCOVE-Studie würde der Impfstoffkandidat mRNA-1273 auch an Kindern im Alter von sechs Monaten bis elf Jahren getestet. Teilnehmen sollen demnach 6.750 Kinder aus den USA und Kanada.

Wie das Mainzer Unternehmen Biontech hat Moderna einen Corona-Impfstoff auf Grundlage der neuen mRNA-Technologie entwickelt; seit dem 6. Januar ist das Vakzin in der EU zugelassen.