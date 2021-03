Auch Reisen in Wohnmobilen

Haseloff will Unterkünfte in Sachsen-Anhalt zu Ostern öffnen

19.03.2021, 01:58 Uhr | AFP

Reiner Haseloff bei einem TV-Auftritt (Archivbild). Der Ministerpräsident will an Ostern in Sachsen-Anhalt Hotels öffnen. (Quelle: Jürgen Heinrich/imago images)

In der Diskussion um Lockerungen in den Osterferien geht Sachsen-Anhalt einen Schritt nach vorne. Ministerpräsident Haseloff will über die Feiertage Unterkünfte für die Einwohner öffnen.

Das Land Sachsen-Anhalt will seinen Bürgern zu Ostern Urlaub im eigenen Bundesland ermöglichen. Die Einwohner Sachsen-Anhalts sollten innerhalb des Bundeslandes sowohl reisen als auch Unterkünfte buchen können, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) der "Bild-Zeitung (Freitagsausgabe). "Ich kann doch niemandem erklären, warum der gleiche Hausstand, der ohnehin zusammen wohnt, sich nicht mit den Kindern ins Auto setzen und in eine Ferienwohnung im eigenen Bundesland fahren darf", sagte Haseloff zur Begründung.

Der CDU-Politiker warnte davor, die Akzeptanz der Corona-Maßnahmen in der Bevölkerung durch nicht nachvollziehbare Regeln zu verspielen. "Wenn wir Regeln machen, die keiner versteht und viele ignorieren, erreichen wir auch nichts", sagte Haseloff. Neben Ferienwohnungen will Haseloff den Einwohnern seines Bundeslandes der "Bild"-Zeitung zufolge auch das Reisen in Wohnmobilen erlauben.

Am Montag beraten die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über die Fortführung der Corona-Maßnahmen und die Möglichkeit weiterer Lockerungen. Aus den Ländern kamen trotz steigender Infektionszahlen zuletzt Rufe nach weiteren Öffnungsschritten, die durch strenge Schutzkonzepte abgesichert werden sollten.