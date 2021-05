Lockdown-Ende gefordert

Tourismusbeauftragter skeptisch bei Reisen an Pfingsten

03.05.2021, 01:12 Uhr | AFP, rtr

Der Bundes-Lockdown soll Ende Juni enden, damit Bürger wieder reisen können. Das fordert der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß. Viele Menschen hätten dann eine Erstimpfung.

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), hat die Bundesregierung vor einer Verlängerung des Bundes-Lockdowns über den 30. Juni hinaus gewarnt. "Wichtig ist, dass der Bundes-Lockdown nicht über den 30. Juni hinaus verlängert wird", sagte Bareiß der "Bild"-Zeitung (Montagsausgabe). "Ich bin sehr zuversichtlich, dass Urlaubsreisen bei uns ab Juni in immer mehr Regionen möglich werden."

Hotels und Restaurants hätten gute Sicherheitskonzepte aufgestellt, sagte der CDU-Politiker weiter. Außerdem würden "bis Ende Juni so viele Impfdosen ausgeliefert sein, dass es theoretisch jedem Bundesbürger für die Erstimpfung reicht". Skeptisch äußerte sich Bareiß zu Reisen über Pfingsten: "Das wird in vielen Urlaubsregionen leider wieder ins Wasser fallen."

Justizministerin will noch abwarten



Bundesjustizministerin Christine Lambrecht hält es weiter für geboten, dass das Recht auf die Öffnung von Restaurants in der Corona-Krise eingeschränkt wird. "Das wird für eine kurze Übergangszeit noch gerichtsfest sein", sagt die SPD-Politikerin am Sonntagabend in der ARD. Lambrecht bekräftigt erneut, dass Geimpfte und Genesene sich aber künftig nicht mehr an Ausgangssperren und Kontaktauflagen halten sollen. Dazu diene die geplante Verordnung der Bundesregierung.