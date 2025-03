Während seiner Zeit als Kommissionspräsident hat Jean-Claude Juncker die EU vor Strafzöllen von Donald Trump bewahrt. Er weiß, wie man mit dem Republikaner umgeht: "Er braucht Widerspruch, wenn er etwas sagt, was nicht stimmt." Gleichzeitig warnt Juncker vor der zweiten Amtszeit des US-Präsidenten.

Was macht Trump jetzt gefährlicher? Welche Strategie braucht Europa im Umgang mit seinen neuen Drohungen? Und wie könnte eine stärkere, europäische Verteidigungspolitik aussehen? Wie die EU 100 Milliarden Euro sparen könnte und was Trump ihm damals während ihrer Verhandlungen nicht glauben wollte (Minute 15:00), verrät Juncker hier im Podcast-Gespräch:

