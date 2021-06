Gewaltaufrufe und Reichsbürger

Rechtsextreme Chatgruppen offenbar auch bei der Bundestagspolizei

18.06.2021, 13:43 Uhr | t-online

Rassistische Chatgruppen, Hitlergrüße und Reichsbürger: In der Polizei des Bundestags soll es auch Fälle von Rechtsextremismus gegeben haben. Die Beamten unterstehen direkt Wolfgang Schäuble.

Die Polizei, die für den Schutz des Bundestags zuständig ist, hat nach Recherchen der Zeitung "Taz" ein Problem mit Rassismus und Rechtsextremismus in den eigenen Reihen. Einem Vorabbericht der Zeitung zufolge sollen in dienstlichen Chatgruppen regelmäßig rechtsextreme Inhalte verbreitet werden – als Beispiel wird ein Foto mit einem Gewehr und einem Gewaltaufruf gegen Schwarze aufgeführt.



Außerdem soll sich ein Bundestagspolizist in einer Reichsbürgerpartei engagiert haben. Ein anderer soll zu Demonstrationen der Corona-Protestbewegung der "Querdenker" aufgerufen und selbst an der Demonstration teilgenommen haben, die im August 2020 zur Besetzung der Stufen vor dem Reichstag durch Demonstranten führte. Ein weiterer Polizist soll laut Aussagen von Kollegen mehrfach im Pausenraum den Hitlergruß gezeigt haben. Der Beschuldigte bestreite die Vorwürfe.



Die Fälle seien dem Bundestag zum größten Teil nicht bekannt gewesen, beziehungsweise wurden sie offenbar nicht verfolgt. Lediglich drei rechtsextreme Verdachtsfälle sollen seit 2013 von der Pressestelle des Bundestags überhaupt untersucht worden sein. Darunter soll auch der Hitlergruß gewesen sein. Keiner der Fälle habe sich bestätigt, zitiert die "Taz" die Pressestelle.

Eigene Polizeibehörde untersteht Wolfgang Schäuble

Der Deutsche Bundestag ist ein eigener Polizeibezirk mit eigener Polizeibehörde. Er ist der kleinste Polizeibezirk Deutschlands. Rund 200 Beamte arbeiten hier im Schichtbetrieb. Sie sind direkt dem Bundestagspräsidenten, zurzeit also Wolfgang Schäuble (CDU), unterstellt. Ihre Aufgabe ist es, im Parlament für Sicherheit und Arbeitsfähigkeit der Gremien zu sorgen. Die besondere Struktur und Anbindung an den Bundestagspräsidenten ist im Artikel 40, Absatz 2 im Grundgesetz verankert: "Der Präsident übt das Hausrecht und die Polizeigewalt im Gebäude des Bundestags aus", heißt es dort. Ohne seine Genehmigung dürfen andere Behörden hier nicht aktiv werden.



Rechtsextreme Chatgruppen waren in der vergangenen Woche auch Auslöser für die Auflösung des Spezialeinsatzkommandos (SEK) in Frankfurt am Main. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 20 Polizisten, 19 davon sind noch im aktiven Dienst. 17 von ihnen sollen Beiträge mit volksverhetzenden Inhalten oder Nazi-Symbolen geteilt haben, drei Vorgesetzte sollen davon gewusst haben, aber nicht eingeschritten sein.