Zwei Stützpunkte im Fokus

US-Army: Weitere Notunterkünfte für Afghanen in Deutschland

23.08.2021, 18:46 Uhr | dpa

Tausende afghanische Evakuierte werden in diesen Tagen von der US-Luftwaffe nach Deutschland gebracht. Eigentlich ein Zwischenstopp auf dem Weg in die USA, doch Vizekanzler Olaf Scholz ist sich da nicht sicher.

Am US-Militärstützpunkt Ramstein könnte der Platz für die aus Afghanistan evakuierten Menschen knapp werden. Jetzt wollen die Amerikaner weitere Notunterkünfte in Deutschland errichten.

Rund 4.000 aus Afghanistan ausgeflogene Menschen könnten vorübergehend auf US-Stützpunkten in Bayern und Rheinland-Pfalz untergebracht werden. Wie ein Sprecher der US Army Europe am Montag bestätigte, werden an den Standorten Grafenwöhr und Kaiserslautern entsprechende Vorbereitungen getroffen.



Unterkunft, Verpflegung, medizinische Versorgung

Demnach sollen in Sicherheit gebrachten Menschen dort so lange bleiben, bis sie zu ihren endgültigen Zielorten gebracht werden können. Neben Unterbringung und Verpflegung werde es auch medizinische Versorgung geben, hieß es. In Kaiserslautern sollen die Menschen den Angaben zufolge in der Anlage "Rhein Ordnance Barracks" untergebracht werden, in Grafenwöhr auf dem dortigen Truppenübungsplatz der US-Streitkräfte.



Grund für die Vorbereitungen ist, dass die USA derzeit ihren riesigen Militärstützpunkt im pfälzischen Ramstein als ein Drehkreuz für die Evakuierung von Schutzsuchenden aus Afghanistan nutzen. Die dortigen Unterbringungsmöglichkeiten sind allerdings begrenzt und könnten bald ausgeschöpft sein.