Paket für mehr Klimaschutz

Habeck: "Die Aufgabe ist groß, gigantisch"

11.01.2022, 11:51 Uhr | rtr, t-online, dpa

Robert Habeck: Der Wirtschaftsminister zeigte die deutschen Klimaziele vor der Presse an Schautafeln auf. (Quelle: Michele Tantussi/Reuters)

Der neue Klimaminister startet seinen ersten großen Aufschlag mit einem "Schulterblick". Das Land stehe schlecht da im Klimaschutz. Robert Habeck will dem Rückstand zunächst ein "Osterpaket" entgegensetzen.

Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) sieht Deutschland bei der Energiewende vor riesigen Herausforderungen. Bei den Zielen zur CO2-Minderung und dem Ausbau erneuerbarer Energien gebe es einen "gehörigen Rückstand", sagte Habeck am Dienstag vor Journalisten in Berlin. Die Ziele bis zum Jahr 2030 zu erreichen, sei deshalb ambitioniert: "Sie sehen also, dass die Aufgabe groß ist, gigantisch ist", sagte Habeck.

Bei den CO2-Emissionen sei es zwar im Corona-Jahr 2020 durch Sondereffekte gelungen, das Minderungsziel von minus 40 Prozent einzuhalten. Im vergangenen Jahr sei dieser Effekt aber wieder weggefallen. Habeck rechnete dabei für 2021 "mit einem Anstieg der Emissionen um vier Prozent". Der Trend gehe damit "in die falsche Richtung", sagte Habeck. Dies sei "bedrückend".

Robert Habeck: "Ich bin Robert Habeck", sagte der Wirtschaftsminister zu Beginn der Fragerunde mit den Pressevertretern. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa)

Man starte damit mit einem "drastischen Rückstand". Deutschland müsse deshalb nun "effizienter und schneller" im Kampf gegen den Klimawandel werden und mehr Tempo beim Ausbau von Wind- und Solarenergie machen. "Wir müssen dreimal besser sein in allen Bereichen", sagte der Minister.

Das sollen die ersten Maßnahmen sein

Ein erstes Paket an Sofortmaßnahmen soll bis Ende April auf den Weg gebracht werden – Habeck bezeichnete es als "Osterpaket". Ein zweites soll im Sommer folgen. Beide sollen helfen, dass Deutschland den Anteil der erneuerbaren Energien am Strommix massiv steigert und bis 2045 klimaneutral wird.

Im "Osterpaket" soll etwa eine Neuaufstellung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) festgeschrieben werden, wonach bis 2030 80 Prozent des benötigten Stroms durch Wind und Sonne erzeugt werden sollen. Dazu solle unter anderem ein "Solarbeschleunigungspaket" und ein "Wind-an-Land-Gesetz" verabschiedet werden. Mehr zu den Details von Habecks Plänen und den wichtigsten Knackpunkten lesen Sie hier.

Diese angestrebte Transformation greife tief in die gesellschaftliche Realität ein, so Habeck – es sei nicht nur eine technische Debatte, sondern auch eine soziale. Der Ausbau der Erneuerbaren "mache" beispielsweise etwas mit dem ländlichen Raum. Man könne nur erfolgreich sein, wenn die Debatte auch als eine solche gesellschaftliche Auseinandersetzung verstanden werde.