Landtagswahl

Wahlumfrage: CDU baut Vorsprung in Schleswig-Holstein aus

21.04.2022, 10:47 Uhr | dpa

Wahlplakate in Mölln. Am 8. Mai finden in Schleswig-Holstein die Landtagswahlen statt. Foto: Ulrich Perrey/dpa. (Quelle: dpa)